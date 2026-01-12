Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Diebstahl aus Kfz, Zeugen gesucht

Recke (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Samstag (10.01.), 22.00 Uhr und Sonntag (11.01.), 12.00 Uhr an einem VW Golf eine Scheibe an der Fahrerseite eingeschlagen.

Das Fahrzeug war in der angegebenen Zeit an der Rothertshausener Straße in Höhe der Hausnummer 30 geparkt. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter eine Tasche mit Dokumenten sowie einen geringen zweistelligen Bargeldbetrag.

Die Polizei ermittelt zu diesem Diebstahl aus Kfz und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

