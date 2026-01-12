Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Erdgeschosswohnung, Tür aufgehebelt

Rheine (ots)

Zwischen Freitag (09.01.), 16.00 Uhr und Sonntagabend (11.01.), kurz vor Mitternacht ist an einer Erdgeschosswohnung in der Kochstraße die Eingangstür aufgehebelt worden.

Aus der Wohnung stahlen unbekannte Täter Bargeld im niedrigen vierstelligen Eurobereich sowie Goldmünzen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, die Polizei Rheine unter 05971/938-4215 zu kontaktieren.

