Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Einbruch in Wohnhaus, Zeugen gesucht

Lengerich (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Freitag (09.01.), 09.00 Uhr und Samstag (10.01.), 09.00 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Hölderlinstraße, zwischen Eichendorffstraße und Wüstenei, eingestiegen.

Die Täter verschafften sich nach ersten Erkenntnissen gewaltsam über eine Tür Zugang zum Haus. Sie durchsuchten diverse Zimmer und öffneten dabei Schubladen und durchwühlten diese. Ob die Unbekannten etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Ermittlungen laufen und die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

