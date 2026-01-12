Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Schmuck und Markentaschen gestohlen, Zeugen gesucht

Rheine (ots)

Am Freitag (09.01.) zwischen 17.30 und 23.15 Uhr sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Parkstraße eingebrochen. Um in das Haus zu gelangen, öffneten die Einbrecher gewaltsam die Terrassentür.

Anschließend wurde das gesamte Objekt nach Diebesgut durchsucht. Die Täter stahlen Schmuck und hochwertige Taschen.

Die Polizei ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Rheine unter 05971/938-4215 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell