POL-ST: Greven, 7-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt, Auto fährt Fußgänger an
Greven (ots)
Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstag (10.01.) gegen 19.20 Uhr auf der Saerbecker Straße gekommen.
Ein 7-jähriger Grevener war zu Fuß in Höhe des Getränkemarktes zwischen der Kardinal-von-Galen-Straße und der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs. Von dort wollte er über den Fußgängerüberweg zum gegenüberliegenden Supermarkt laufen. Dabei wurde der Junge von einem VW erfasst, den ein 64-jähriger Mann aus Greven fuhr.
Der Junge wurde durch den Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.
Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.
