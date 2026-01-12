Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, 7-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt, Auto fährt Fußgänger an

Greven (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstag (10.01.) gegen 19.20 Uhr auf der Saerbecker Straße gekommen.

Ein 7-jähriger Grevener war zu Fuß in Höhe des Getränkemarktes zwischen der Kardinal-von-Galen-Straße und der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs. Von dort wollte er über den Fußgängerüberweg zum gegenüberliegenden Supermarkt laufen. Dabei wurde der Junge von einem VW erfasst, den ein 64-jähriger Mann aus Greven fuhr.

Der Junge wurde durch den Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell