POL-ST: Rheine, Diebstahl aus Kfz, Zeugen gesucht

Unbekannte Täter haben an der Schleusenstraße aus einem dort geparkten Audi A6 diverse Gegenstände entwendet. Die Täter gelangten auf noch unbekannte Art und Weise zwischen Mittwoch (07.01.), 23.30 Uhr und Donnerstag (08.01.), 11.45 Uhr in den Audi. Das Fahrzeug war in einer Parkbucht am Straßenrand in Höhe der Hausnummer 33 abgestellt. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Unbekannten eine Tasche, in der sich ein Tablet befand. Außerdem nahmen die Täter eine Stofftasche mit, in der sich mehrere Dartpfeile befanden. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im unteren vierstelligen Euro-Bereich. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

