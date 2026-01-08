PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in zwei Zahnarztpraxen

Rheine (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch (07.01.) und Donnerstag (08.01.) sind unbekannte Täter in zwei Wohn- und Praxishäuser an der Salzbergener Straße eingestiegen.

Zwischen Mittwoch, 16.00 Uhr und Donnerstag, 07.20 Uhr warfen Täter ein Erdgeschossfenster in einem Gebäude ein, das sich zwischen der Forckenbeckstraße und der Straße Thiemauer befindet. In den dortigen Praxisräumen durchsuchten sie verschiedene Schränke und Schubladen.

An der Salzbergener Straße, Ecke Konrad-Adenauer-Ring warfen ebenfalls Unbekannte in einem Wohn- und Praxishaus eine Fensterscheibe ein. Hier liegt die Tatzeit zwischen Mittwoch, 21.00 Uhr und Donnerstag, 06.10 Uhr. Die Unbekannten durchsuchten diverse Schränke.

In beiden Fällen erbeuteten die Täter eine Geldkassette, in der sich jeweils ein dreistelliger Euro-Betrag befand.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wem in den angegebenen Zeiten etwas Verdächtiges aufgefallen ist, der meldet sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

