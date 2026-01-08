Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Wohnhaus

Emsdetten (ots)

Unbekannte Täter sind am Mittwoch (07.01.) in ein Zweifamilienhaus am Grevener Damm eingestiegen, das zwischen der Querstraße und der Schützenstraße liegt.

Die Täter hebelten nach ersten Erkenntnissen in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 22.20 Uhr die Terrassentür der Erdgeschosswohnung auf. Dort durchwühlten sie diverse Zimmer. Ob die Unbekannten etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruch und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell