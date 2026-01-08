Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Einfamilienhaus, Zeugen gesucht

Rheine (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch (07.01.) in ein Einfamilienhaus am Nachtigallenweg in Hauenhorst eingestiegen, unweit der Straße Ibisweg.

Die Täter verschafften sich zwischen 11.00 Uhr und 18.50 Uhr gewaltsam über ein Fenster Zugang zum Haus. Sie durchsuchten die Zimmer und öffneten dabei Schubladen und Schränke.

Nach ersten Erkenntnissen haben die Unbekannten ein Sparschwein mit Bargeld und eine Tasche entwendet. Ob weitere Gegenstände gestohlen wurden, stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Über die Höhe des gesamten Schadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell