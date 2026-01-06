PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, falscher Mitarbeiter einer Shoppingplattform ruft an

Lengerich (ots)

Ein Mann aus Lengerich ist Opfer eines Betrugsanrufs geworden, bei dem sich die Kriminellen Zugriff auf seinen Computer verschafft haben. Er verlor eine mittlere vierstellige Eurosumme.

Der Geschädigte wurde am Montagvormittag (05.01.) angerufen. Am anderen Ende sprach angeblich der Mitarbeiter einer großen Online-Shoppingplattform. Die Behauptung: Betrüger hätten den Account des Mannes gehackt und darüber ein Laptop bestellt. Um diese Bestellung rückgängig zu machen, sollte der Lengericher dem Anrufer Zugang zu seinem PC gewähren. Dies tat der Geschädigte.

Die weitere Behauptung: Die Betrüger hätten auch das Online-Banking gehackt. Um die Betrüger verfolgen zu können, sollte der Lengericher in seinem Online-Banking eine Transaktion bestätigen. Nach dieser Transaktion wurde das Telefonat beendet. Der Geschädigte stellte fest, dass mehrere Abbuchungen von seinem Konto stattgefunden hatten. Er erstattete Anzeige.

So oder so ähnlich laufen Betrügereien ab, bei denen sich angebliche Mitarbeiter von Banken, Softwareunternehmen, Zahlungsdiensten oder eben Verkaufsplattformen Zugriff auf Laptops oder PCs von Betroffenen verschaffen.

Gewähren Sie daher niemals einem Fremden Zugriff auf Ihren PC! Legen Sie bei einem solchen Anruf, bei dem so ein Zugriff gefordert wird, sofort auf! Überweisen Sie niemals Geld an unbekannte Konten!

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

