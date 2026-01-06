Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Täter nach Einbruch flüchtig

Ibbenbüren (ots)

Am Dienstagmorgen (06.01.) ist gegen 06.35 Uhr ein unbekannter Täter von einem Zeugen beobachtet worden, wie er an einer Gärtnerei am Dörnebrink über den Zaun geklettert ist. Auf dem Gelände hebelte er eine Tür auf und konnte so zur Verkaufsfläche gelangen. Von dort entwendete er aus einer Kasse einen zweistelligen Bargeldbetrag.

Danach flüchtete der Täter in Richtung eines in der Nähe gelegenen Waldstückes. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten war nicht erfolgreich.

Der Unbekannte trug bei dem Einbruch eine Maske, hatte eine gräuliche Jacke und eine schwarze Hose an. Dazu trug er schwarze Schuhe.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen zu dem Vorfall. Hinweise nimmt die Polizeiwache Ibbenbüren unter 05451/591-4315 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell