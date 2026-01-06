PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Täter nach Einbruch flüchtig

Ibbenbüren (ots)

Am Dienstagmorgen (06.01.) ist gegen 06.35 Uhr ein unbekannter Täter von einem Zeugen beobachtet worden, wie er an einer Gärtnerei am Dörnebrink über den Zaun geklettert ist. Auf dem Gelände hebelte er eine Tür auf und konnte so zur Verkaufsfläche gelangen. Von dort entwendete er aus einer Kasse einen zweistelligen Bargeldbetrag.

Danach flüchtete der Täter in Richtung eines in der Nähe gelegenen Waldstückes. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten war nicht erfolgreich.

Der Unbekannte trug bei dem Einbruch eine Maske, hatte eine gräuliche Jacke und eine schwarze Hose an. Dazu trug er schwarze Schuhe.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen zu dem Vorfall. Hinweise nimmt die Polizeiwache Ibbenbüren unter 05451/591-4315 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 08:06

    POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Werkstatt

    Ibbenbüren (ots) - In der Zeit von Samstag (03.01.), 09.00 Uhr bis Montag (05.01.), 06.30 Uhr sind Unbekannte in eine Werkstatt an der Großen Straße, zwischen der Bäumerstraße und der Dürerstraße, eingebrochen. Wie die Täter in das Gebäude gekommen sind, ist bislang unbekannt. Aus den Räumlichkeiten ist eine Kasse mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag gestohlen worden. Die Polizei ermittelt zu diesem ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 15:26

    POL-ST: Rheine, Diebstahl aus Kfz

    Rheine (ots) - Unbekannte Täter haben sich zwischen Samstag (03.01.), 17.00 Uhr und Montag (05.01.), 06.25 Uhr, unbefugt Zutritt zu einem Opel Corsa verschafft und diesen durchsucht. Das Fahrzeug war in Höhe der Ulmenstraße 16 am rechten Fahrbahnrand geparkt. Wie die Täter in den Opel gelangten, ist noch unklar. Sie entwendeten aus dem Wagen einen Trinkbecher und eine geringe Menge Münzgeld. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 10:08

    POL-ST: Steinfurt, Brand, Zeugen gesucht

    Steinfurt (ots) - Am Freitag (02.01.26) sind Polizei und Feuerwehr zu einem Brand an der Dumter Straße, Ecke An der Dumter Straße gerufen worden. Zeugen hörten gegen 22.30 Uhr laute Knallgeräusche. Als sie nachsahen, stellten sie fest, dass es im Garten eines der dortigen Reihenhäuser brannte. Dadurch wurden eine Markise, eine Gartenlounge, ein Zaun und ein Fenster beschädigt. Die Schadenshöhe liegt nach ersten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren