Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Werkstatt

Ibbenbüren (ots)

In der Zeit von Samstag (03.01.), 09.00 Uhr bis Montag (05.01.), 06.30 Uhr sind Unbekannte in eine Werkstatt an der Großen Straße, zwischen der Bäumerstraße und der Dürerstraße, eingebrochen.

Wie die Täter in das Gebäude gekommen sind, ist bislang unbekannt. Aus den Räumlichkeiten ist eine Kasse mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag gestohlen worden.

Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruch und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Ibbenbüren unter 05451/591-4315 entgegen.

