POL-ST: Steinfurt, Brand, Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Am Freitag (02.01.26) sind Polizei und Feuerwehr zu einem Brand an der Dumter Straße, Ecke An der Dumter Straße gerufen worden.

Zeugen hörten gegen 22.30 Uhr laute Knallgeräusche. Als sie nachsahen, stellten sie fest, dass es im Garten eines der dortigen Reihenhäuser brannte. Dadurch wurden eine Markise, eine Gartenlounge, ein Zaun und ein Fenster beschädigt. Die Schadenshöhe liegt nach ersten Schätzungen im hohen dreistelligen Euro-Bereich.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen. Wer in der angegebenen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte auf der Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

