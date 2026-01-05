PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-ST: Horstmar, Auto aufgebrochen

Horstmar (ots)

Unbekannte Täter haben an der Krebsstraße die Scheibe eines Autos eingeschlagen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Mittwoch (31.12.25), 20.00 Uhr und Donnerstag (01.01.26), 18.00 Uhr. Aus dem schwarzen BMW wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts gestohlen.

Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen bei der Wache in Steinfurt entgegen, Telefon 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

