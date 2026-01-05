Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Brand eines Unterstandes, Ursache unklar

Lengerich (ots)

Am Freitag (02.01.26) hat am Widumweg ein Unterstand an einer Garage gebrannt.

Ein Zeuge bemerkte den Brand gegen 05.30 Uhr und alarmierte die Feuerwehr. Die eingesetzten Kräfte stellten fest, dass das Feuer auch einen angrenzenden Überstand in Brand gesetzt hatte. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer löschen.

Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Brandursache ist unklar. Angaben zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor.

Zeugen, die in der angegebenen Zeit etwas Auffälliges beobachtet haben, melden sich bitte auf der Wache in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell