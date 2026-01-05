Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl aus Kfz

Rheine (ots)

Unbekannte Täter haben sich zwischen Samstag (03.01.), 17.00 Uhr und Montag (05.01.), 06.25 Uhr, unbefugt Zutritt zu einem Opel Corsa verschafft und diesen durchsucht.

Das Fahrzeug war in Höhe der Ulmenstraße 16 am rechten Fahrbahnrand geparkt. Wie die Täter in den Opel gelangten, ist noch unklar. Sie entwendeten aus dem Wagen einen Trinkbecher und eine geringe Menge Münzgeld.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

