Polizei Steinfurt

POL-ST: Folgemeldung: Mettingen, Osnabrücker Straße, Fußgänger bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt

Steinfurt (ots)

Nach ersten vorläufigen Ermittlungen befuhr ein 56-jähriger Fahrzeugführer aus Ibbenbüren mit seinem Pkw die Osnabrücker Straße in Richtung Lotte. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es dort zu einem Verkehrsunfall mit einem 49-jährigen Fußgänger. Der Fußgänger wurde bei dem Zusammenstoß mit dem Pkw so schwer verletzt, dass er trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch am Unfallort verstarb. Der Fahrer des Pkw wurde bei dem Unfall verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Unfallaufnahme dauert an. Ein Sachverständiger ist in die Ermittlungen zur Unfallursache eingebunden. Mit der Aufhebung der Sperrung ist nicht vor 22.00 Uhr zu rechnen.

Erstmeldung

Mettingen, Osnabrücker Straße, Straßensperrung nach einem schweren Verkehrsunfall Auf der Osnabrücker Straße ist es heute (06.01.2025) gegen 16:14 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Die Landstraße 501 musste zwischen dem Feldweg und der Ackerstraße vollständig gesperrt werden. Rettungsdienst und Polizei sind aktuell im Einsatz. Die Straßensperrung dauert an. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell