POL-ST: Erstmeldung Mettingen, Osnabrücker Straße, Straßensperrung nach einem schweren Verkehrsunfall

Ibbenbüren (ots) - Am Dienstagmorgen (06.01.) ist gegen 06.35 Uhr ein unbekannter Täter von einem Zeugen beobachtet worden, wie er an einer Gärtnerei am Dörnebrink über den Zaun geklettert ist. Auf dem Gelände hebelte er eine Tür auf und konnte so zur Verkaufsfläche gelangen. Von dort entwendete er aus einer Kasse einen zweistelligen Bargeldbetrag. Danach flüchtete der Täter in Richtung eines in der Nähe ...

