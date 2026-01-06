PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-ST: Erstmeldung Mettingen, Osnabrücker Straße, Straßensperrung nach einem schweren Verkehrsunfall

Steinfurt (ots)

Auf der Osnabrücker Straße ist es heute (06.01.2025) gegen 16:14 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Die Landstraße 501 musste zwischen dem Feldweg und der Ackerstraße vollständig gesperrt werden. Rettungsdienst und Polizei sind aktuell im Einsatz. Die Straßensperrung dauert an. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

