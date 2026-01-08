Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Brand einer Hecke, Zeugen gesucht

Emsdetten (ots)

Am Mittwoch (07.01.) hat es auf der Neuenkirchener Straße einen Heckenbrand gegeben, in der Nähe der Kreuzung Westring/Ostring. Zeugen hörten gegen 21.30 Uhr laute Knallgeräusche. Als sie aus dem Fenster sahen, bemerkten sie, dass die Hecke in Brand stand. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen Zeugen. Wer in der angegebenen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte auf der Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

