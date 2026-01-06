Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Wittmund - Autofahrer kam von Fahrbahn ab

Ein 48 Jahre alter Autofahrer ist am Montag in Wittmund von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann fuhr gegen 14.30 Uhr mit einem BMW Mini auf der Straße Osterhusen (B 436) in Richtung Carolinensiel und wollte nach rechts in Richtung Berdum abbiegen. Er verlor dabei offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug, touchierte einen Leitpfosten und kam in der Berme zum Stehen. Der Mann blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 7.000 Euro beziffert.

Wittmund - Unfallflucht

In Wittmund hat sich am Montag eine Unfallflucht ereignet. Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer fuhr gegen 12.20 Uhr auf der Bundesstraße 210 in Richtung Wittmund und verlor nach ersten Erkenntnissen einen unbekannten Gegenstand. Der Gegenstand kollidierte mit der Frontscheibe eines entgegenkommenden Mercedes-Fahrers und beschädigte diese erheblich. Der unbekannte Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

