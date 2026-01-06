Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Lack zerkratzt

Aurich - Radfahrer verletzt

Osteel - Unfall unter Drogeneinfluss

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Lack zerkratzt

Auf einem Parkplatz in Aurich wurde ein Auto beschädigt. Am Freitag zwischen 19 Uhr und 21 Uhr zerkratzten Unbekannte vor dem Schwimmbad in der Straße Am Ellernfeld die rechte Fahrzeugseite eines Opel. Der entstandene Sachschaden liegt im dreistelligen Euro-Bereich. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 04941 606215.

Aurich - Radfahrer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Aurich ist am Montagmorgen ein Fahrradfahrer verletzt worden. Gegen 8.20 Uhr fuhr ein 55-jähriger Peugeot-Fahrer auf der Straße Im Hook und wollte nach rechts auf den Schoolpad abbiegen. Er übersah dabei einen 30-jährigen Fahrradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Radfahrer wurde leicht verletzt.

Verkehrsgeschehen

Osteel - Unfall unter Drogeneinfluss

Zu einem Auffahrunfall kam es am Montagmorgen in Osteel. Ein 36-jähriger Autofahrer war gegen 9.50 Uhr auf der Brookmerlander Straße in Richtung Marienhafe unterwegs und übersah vor sich einen 35-jährigen Seat-Fahrer. Der 36-Jährige fuhr auf das Heck des Seat auf und wurde dabei selbst leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 15.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 36-Jährige offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine und Opiate. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell