Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 04.01.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Ihlow - Unbekannte versuchen in Lagerhalle einzubrechen

In der Zeit von Freitag, 20:00 Uhr, bis Samstag, 10:00 Uhr, haben Unbekannte versucht, sich Zutritt in eine Lagerhalle eines Betriebes an der Friesenstraße zu verschaffen. Das Vorhaben missglückte jedoch, allerdings verursachten sie Schaden an einer Holztür. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich (04941-6060) zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Pkw kommt von winterglatter Fahrbahn ab

Ein 26-jähriger Auricher befuhr am frühen Samstagabend mit seinem Pkw die Utlandshörner Straße in Richtung Georgsfeld. Auf winterglatter Fahrbahn verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Baum und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Pkw entstand ein Schaden im mittleren, vierstelligen Bereich. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Dornum - Container vom Yachtclub aufgebrochen

Im Zeitraum vom 19. Dezember 2025 bis zum 02. Januar 2026 ist es auf dem Gelände des Yachtclubs Accumersiel, im Westerburer Polder, zu einem Einbruch in einen Container gekommen. Aus dem als Werkstatt genutzten Container wurden mehrere Werkzeuge entwendet. Wer sachdienliche Hinweise zu der Tat geben kann, wende sich an die Polizei in Norden (Tel. 04931-9210).

Verkehrsgeschehen

Hage - Berauscht im Pkw unterwegs

Ein 46-jähriger Autofahrer aus Hage ist am Samstag gegen 13:50 Uhr durch die Polizei in der Hauptstraße kontrolliert worden. Da sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel ergaben und entsprechende Vortests positiv verlaufen sind, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde dem Mann anschließend untersagt und es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Krummhörn - Unerlaubt die Unfallstelle verlassen

In der Südstraße in Manslagt ist es am Samstag, in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr, zu einer Unfallflucht gekommen. Ein am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellter grauer Opel Astra aus Bremen wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug im hinteren linken Bereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen wenden sich bitte an die Polizei in Norden (Tel. 04931-9210).

Hage - Ebenfalls nach Unfall geflüchtet

Zeugen sucht die Polizei zu einer Unfallflucht, die sich am Samstagabend am Kreisverkehr Hauptstraße / Hagermarscher Straße / Am Edenhof zugetragen hat. Ein aus Richtung Hagermarscher Straße in den Kreisverkehr einfahrendes Fahrzeug hat dabei ein Verkehrszeichen beschädigt und anschließend unerlaubt die Unfallstelle verlassen. In diesem Zusammenhang könnte ein älterer Pritschenwagen (Mercedes-Benz) mit NOR-Kennzeichen eine Rolle spielen. Hinweise zu dieser Straftat nimmt die Norder Polizei unter Tel. 04931-9210 entgegen.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

-keine presserelevanten Ereignisse-

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Fahren ohne Führerschein

Während einer Verkehrskontrolle stellten Polizeibeamte am Samstagabend, um 21.05 Uhr, im Auricher Weg in Friedeburg fest, dass der 21 Jahre alte Fahrer aus Wiesmoor, der mit einem VW Golf unterwegs war, nicht im Besitz eines Führerscheines war. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Strafverfahren eingeleitet. Die Beifahrerin durfte den Wagen dann weiterfahren.

Friedeburg - Verkehrsunfall mit Trunkenheit

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, um 01.10 Uhr, stellten Polizeibeamte in der Bentstreeker Straße in Friedeburg einen verunfallten Audi fest. Während der Aufnahme wurde klar, dass der PKW nicht aufgrund von Straßenglätte von der Fahrbahn abkam, sondern der 19 Jahre alte Fahrer aus Wittmund stark alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von über 2 Promille. Zudem räumte der Fahrer den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Dem Fahrer wurden später zwei Blutproben entnommen. Weiter stellte sich heraus, dass es sich bei dem PKW um ein Firmenfahrzeug handelte. Einen Führerschein konnten die Beamten nicht beschlagnahmen, da der Fahrer diesen zuvor schon abgeben musste. Insgesamt wurden gegen den jungen Mann vier Strafverfahren eingeleitet.

Neuharlingersiel - Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten in Neuharlingersiel

Eine 42 Jahre alte Frau aus Wittmund befuhr mit ihrem Smart am Samstag, gegen 13:08 Uhr, die Dorfstraße in Neuharlingersiel-Großholum in Richtung Esens. In einer Kurve verlor die Frau aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse die Kontrolle über ihren PKW und stieß mit ihrem Smart frontal mit dem VW Tiguan eines entgegenkommenden Ehepaares aus Bonn zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die 56 Jahre alte Frau und der 62 Jahre alte Mann aus Bonn sowie die Unfallverursacherin wurden leicht verletzt. Die Wittmunderin wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Wittmund gebracht. Die beiden PKW wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell