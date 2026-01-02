Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hage - Einbrüche

Krummhörn - Sachbeschädigung

Ihlow - Gegen Baum geprallt

Rechtsupweg - Gartengerät verloren und Unfall verursacht (mit Foto)

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Hage - Einbrüche

Unbekannte Täter sind in Hage in Wohnhäuser eingebrochen. Die Täter verschafften sich in der Straße Constanzenplatz, Ostallee und in der Parkallee gewaltsam Zutritt zu den Häusern und entwendeten persönliche Gegenstände. Die drei Taten ereigneten sich zwischen Mittwoch, 10.45 Uhr, und Donnerstag, 19.30 Uhr. Personen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter 04931 9210 zu melden.

Krummhörn - Sachbeschädigung

In der Nacht auf Donnerstag ist es in der Krummhörn zu einer Sachbeschädigung und einem Diebstahl gekommen. Unbekannte Täter beschädigten in der Burgstraße mehrere Briefkästen und einen Stromkasten im Eingangsbereichs eines Mehrfamilienhauses. Weiterhin entwendeten sie einen dort platzierten Feuerlöscher. Die Polizei nimmt unter 04931 9210 Zeugenhinweise entgegen.

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Gegen Baum geprallt

Am ersten Tag des neuen Jahres ist in Ihlow ein Autofahrer gegen einen Baum gefahren. Ein 21 Jahre alter VW-Fahrer war gegen 18.30 Uhr auf der Kirchdorfer Straße in Richtung Aurich unterwegs. Aufgrund von Glätte kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Der VW musste abgeschleppt werden.

Rechtsupweg - Gartengerät verloren und Unfall verursacht (mit Foto)

Die Polizei sucht nach einem Unfallverursacher in Rechtsupweg. Ein derzeit unbekannter Autofahrer war am Mittwoch auf der Leezdorfer Straße in Richtung Leezdorf unterwegs, als er gegen 19 Uhr, auf Höhe der Birkenstraße ein Gartengerät, vermutlich ein Streu-/Düngewagen, verlor. Ein 42-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und stieß dagegen. Durch den Zusammenstoß schleuderte das Gartengerät gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug. Der Besitzer setzte seine Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen. Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizei Norden unter 04931 9210.

