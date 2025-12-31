Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Mittwoch, 31.12.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Marienhafe - Pkw beschädigt

Unbekannte haben am Dienstag, in der Zeit zwischen 07.00 Uhr und 13:15 Uhr, einen VW Touran beschädigt, der auf einem Parkplatz am Bahnhof in Marienhafe geparkt war. Die Scheibe der Fahrertür wurde zerstört und der Pkw augenscheinlich durchsucht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Norden unter 04931 9210 zu melden.

Großheide - Mülltonnenbrand

Dienstagabend kam es in Großheide zu einem Kleinbrand. Im Kirchweg haben Unbekannte vermutlich durch Feuerwerkskörper eine Restmülltonne in Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte das Feuer zeitnah löschen; die Tonne wurde gänzlich zerstört. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Norden unter 04931 9210 zu melden.

Osteel - Einbruch in Holzhütte

Unbekannte brachen in Osteel in eine Holzhütte ein. In der Zeit zwischen Montag, 16:30 Uhr und Dienstag, 09:30 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Objekt in der Fabriciusstraße und durchsuchten dieses. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Tabakwaren. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Norden unter 04931 9210 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallflucht

Bereits am Montag, den 29.12.2025, kam es in Norden in der Gewerbestraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten grauen Seat am Fahrzeugheck. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von 11:00 Uhr - 11:40 Uhr. Zeugenhinweise werden bei der Polizei Norden unter 04931 9210 entgegengenommen.

Norden - Alkoholisiert Unfall verursacht

Dienstagabend kam es in Norden zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholbeeinflussung. Ein 60-jähriger Autofahrer versuchte in der Straße Am Markt mit seinem Pkw einzuparken und touchierte dabei einen geparkten Pkw. Während der Unfallaufnahme konnte bei dem Fahrzeugführer eine deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt werden; ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Dem 60-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

-

Verkehrsgeschehen

-

