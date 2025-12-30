Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Norden - Auto beschädigt

Ihlow - Betrunken Unfall verursacht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Westerholt - Einbruch

Unbekannte Täter sind an Heiligabend in ein Haus in Westerholt eingebrochen. Zwischen 15.40 Uhr und 19 Uhr verschafften sich die Täter im Ewigsweg gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Sie entwendeten persönliche Gegenstände und flüchteten. Personen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter 04931 9210 zu melden.

Westerholt - Einbruch in Wohnhaus

Nach einem Einbruch am Donnerstag in Westerholt sucht die Polizei Zeugen. In der Straße Düneneck sind unbekannte Täter zwischen 18.10 Uhr und 21.10 Uhr in ein Wohnhaus eingebrochen. Sie stahlen persönliche Gegenstände. Unter der Telefonnummer 04931 9210 nimmt die Polizei sachdienliche Hinweise entgegen.

Norden - Auto beschädigt

Unbekannte Täter haben am Samstag ein Auto in Norden beschädigt. Ein grauer VW Tiguan war gegen 20.10 Uhr auf der Straße Am Markt in Richtung Norddeicher Straße unterwegs, ehe unbekannte Personen das Fahrzeug aus der Richtung des Alten Friedhofs mit derzeit unbekannten Gegenständen bewarfen. Der VW wurde sowohl an der Frontscheibe als auch an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Betrunken Unfall verursacht

Am Montag hat es in Ihlow einen Unfall gegeben. Ein 38-jähriger VW-Fahrer war gegen 17.45 Uhr auf dem Ackerweg unterwegs. Als er nach links in die Friesenstraße einbiegen wollte, übersah er einen von links kommenden 64 Jahre alten Autofahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Der VW musste abgeschleppt werden. Während der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher alkoholisiert war. Ein Test ergab eine Atemalkoholwert von über 1,2 Promille. Dem 38-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

