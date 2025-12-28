Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 28.12.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Brandgeschehen

Aurich - Brand einer Garage

In den frühen Morgenstunden des 27.12.2025 gerät eine Pkw-Garage in Brand. Passanten bemerkten den Vollbrand einer offenstehenden Garage in der Kirchdorfer Straße in Aurich und alarmierten umgehend die Einsatzkräfte. Die Freiwillige Feuerwehr Aurich konnte den Brand unter Kontrolle bringen und schließlich löschen. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich kein Fahrzeug in der Garage. Durch die Flammen und die starke Rauch- und Hitzeentwicklung wurden die Garage samt Inventar sowie ein angrenzender Fahrzeugunterstand erheblich beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Alkoholisiert auf dem Fahrrad

Am Samstag, gegen 13:50 Uhr, kommt ein alkoholisierter Fahrradfahrer ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Der 40-jährige Radfahrer befuhr den Geh- und Radweg der Kirchdorfer Straße in Fahrtrichtung Fischteichweg, als dieser während der Fahrt alleinbeteiligt stürzte. Der Mann blieb dabei unverletzt. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten eine Atemalkoholkonzentration von 2,0 Promille fest. Der Radfahrer wurde daraufhin zur Entnahme einer Blutprobe in die UEK Aurich gebracht. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Aurich - Pkw bleibt nach Unfall auf dem Dach liegen

Am Sonntag, gegen 04:15 Uhr, kommt es auf der B72, Höhe Schirum, zu einem Verkehrsunfall mit einem überschlagenen Fahrzeug. Ein 35-jähriger Fahrer eines Mazda 6 war aus Leer kommend in Richtung Aurich unterwegs, als dieser nach ersten Erkenntnissen einem auf der Fahrbahn befindlichen Gegenstand ausweichen musste. Dabei verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, das sich mehrfach überschlug und schließlich im Straßengraben auf dem Dach liegen blieb. Der Fahrer blieb nach derzeitigem Stand unverletzt, wurde jedoch zur weiteren medizinischen Abklärung in die UEK Aurich gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen.

Aurich - Unfall ohne Schadensregulierung

Bereits am 23.12.2025, gegen 08:30 Uhr, befährt ein Autofahrer die Holzlooger Straße in Richtung Westerende und kollidiert mit einem unbekannten Gegenstand. An der Einmündung zur Auricher Straße beabsichtigte der 82-Jährige, mit seinem Ford Puma nach links abzubiegen. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der Fahrer aufgrund des entgegenkommenden, blendenden Verkehrs zu weit nach links und kollidierte dort mit einem bislang unbekannten Gegenstand. Der Autofahrer setzte seine Fahrt zunächst fort, ohne den Schaden oder den Unfallort zu überprüfen, und begab sich im Anschluss zu einer Werkstatt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum angefahrenen Gegenstand geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941/606-215 zu melden.

Norden - Fahrradfahrer gesucht

Am 1. Weihnachtsfeiertag, gegen 18:00 Uhr, kommt es an der Einmündung der Bundesstraße 72 zum Südring zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der unbekannte Radfahrer den Radweg entlang der B 72 in Fahrtrichtung Norden und stieß im Einmündungsbereich mit dem dort wartenden Hyundai Tucson eines 19-Jährigen aus Norden zusammen. Der Fahrradfahrer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder seine Personalien anzugeben. Die Polizei Norden bittet Zeugen, die Hinweise zur Identität des Radfahrers geben können, sich unter der Telefonnummer 04931/9210 zu melden.

Norden - Nach Unfall geflüchtet

Am Samstag kommt es im Zeitraum zwischen 04:15 Uhr und 13:00 Uhr im Feldpfad zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Der graue Seat einer 35-jährigen Frau aus Lütetsburg stand ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen in Höhe einer dortigen Bäckerei abgestellt. In diesem Zeitraum wurde das Fahrzeug im Bereich der Fahrertür erheblich beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Nach der vorhandenen Spurenlage ist es möglich, dass der Schaden durch einen ausparkenden Kunden der Bäckerei verursacht wurde. Die Polizei Norden bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 04931/9210.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Verkehrsgeschehen

