Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag, 26.12.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Zwei Personengruppen gerieten gegen 6 Uhr des 2. Weihnachtsfeiertages am Georgswall in Streit. Im Rahmen der Auseinandersetzung schlugen und traten zwei junge Männer auf ihre Kontrahenten ein und entfernten sich anschließend unerkannt in Richtung eines Tanzlokals an der Großen Mühlenwallstraße. Wer sachdienliche Hinweise zur Auseinandersetzung oder zu den unbekannten Tätern machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei Aurich unter 04941-6060.

Verkehrsgeschehen

Norden - Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Am frühen Freitagmorgen, gegen 01:35 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Mann mit seinem PKW die Bahnhofstraße in Norden. Im Bereich der Einmündung der Wurzeldeicher Straße kam der, aus Nordrhein-Westfalen stammende Mann, alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Mast eines Verkehrszeichens. An dem PKW sowie an dem Mast entstanden erhebliche Sachschäden. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Mann erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde daraufhin angeordnet. Ebenso wurde sein Führerschein beschlagnahmt und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Mann wird sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund- Brand eines Pkw

Am Donnerstagabend, gegen 22.30 Uhr, geriet in Wittmund in der Ledastraße ein Pkw aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand. Durch das schnelle Einschreiten der alarmierten Feuerwehrkräfte konnte das Feuer zügig gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden seitens der Polizei aufgenommen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Wittmund unter 04462-9110.

