Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 24.12.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Diebstahl aus Bekleidungsgeschäft

Aurich - Am Dienstagnachmittag, gegen 14:50 Uhr, wurde der Polizei der Diebstahl aus einem Bekleidungsgeschäft in der Straße Hengstforde in Middels gemeldet. Demnach hielt sich eine noch unbekannte Frau im Geschäft auf, entwendete Kleidungsstücke und entfernte sich in der Folge mit einem roten Nissan in unbekannte Richtung. Das Fahrzeug hat die Ortskennung "LIP". Eine Fahndung nach dem Fahrzeug verlief negativ.

Diebstahl eines Tannenbaumes mit anschließender Ingewahrsamnahme Aurich - Im Rahmen der Streifentätigkeit stellte eine Funkstreifenwagenbesatzung am Mittwochmorgen, gegen 02:30 Uhr, auf dem Auricher Marktplatz fest, dass ein 29-jähriger und ein 48-jähriger Mann aus Aurich einen Weihnachtsbaum wegtrugen. Wie sich herausstellte, handelte es sich um Dekoration des Weihnachtsmarktes und somit um fremdes Eigentum. Da sich der jüngere Beschuldigte uneinsichtig zeigte und dem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkommen wollte, wurde er für mehrere Stunden in Polizeigewahrsam genommen. Beide Männer standen unter Alkoholeinfluss.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Aurich - Am Dienstagmittag, in der Zeit von 13:10 Uhr bis 14:10 Uhr, parkte eine Frau aus Aurich ihren grauen VW Polo auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters im Dreekamp in Aurich. Als sie vom Einkauf zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der linken Stoßstange ihres PKW fest. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein anderes Fahrzeug den VW Polo. Der Verursacher entfernte sich in der Folge, ohne den Unfall zu melden. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Altkreis Norden

Sachbeschädigung

Am Dienstag, gegen 20:00 Uhr, warfen bisher unbekannte Täter mehrere Absperrbaken und Nissenleuchten, die in Pewsum, Cirksenastraße, gelagert wurden, in einen wasserführenden Graben. Täterhinweise wurde bisher nicht erlangt. Der dadurch entstandene Schaden kann derzeitig noch nicht beziffert werden. Zeugen melden sich bei der Polizei in Norden.

Landkreis Wittmund

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wittmund - Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes an der Esenser Straße in Wittmund kam es am Dienstagmittag, im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 12:20 Uhr, zu einem Unfall. Beschädigt wurde ein Dacia Duster. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund (04462/9110) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell