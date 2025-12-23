PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Radfahrer verletzt
Aurich - E-Scooter nicht versichert

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Radfahrer verletzt

Ein Radfahrer ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Norden verletzt worden. Gegen 12.50 Uhr fuhr eine 45-jährige VW-Fahrerin auf der Straße Burggraben und wollte nach links in die Schlachthausstraße abbiegen. Sie missachtete dabei die Vorfahrt eines entgegenkommenden 58-jährigen Fahrradfahrers und stieß mit ihm zusammen. Der Mann wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Aurich - E-Scooter nicht versichert

Einen E-Scooter-Fahrer hat die Polizei am Montag in Aurich angehalten. Der 22-Jährige fuhr auf der Oldersumer Straße mit einem E-Scooter, obwohl das Fahrzeug nicht versichert war. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Strafanzeige.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren