Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Norden - Radfahrer verletzt
Aurich - E-Scooter nicht versichert
Landkreis Aurich (ots)
Verkehrsgeschehen
Norden - Radfahrer verletzt
Ein Radfahrer ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Norden verletzt worden. Gegen 12.50 Uhr fuhr eine 45-jährige VW-Fahrerin auf der Straße Burggraben und wollte nach links in die Schlachthausstraße abbiegen. Sie missachtete dabei die Vorfahrt eines entgegenkommenden 58-jährigen Fahrradfahrers und stieß mit ihm zusammen. Der Mann wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.
Aurich - E-Scooter nicht versichert
Einen E-Scooter-Fahrer hat die Polizei am Montag in Aurich angehalten. Der 22-Jährige fuhr auf der Oldersumer Straße mit einem E-Scooter, obwohl das Fahrzeug nicht versichert war. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Strafanzeige.
