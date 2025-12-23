Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Norden - Radfahrer verletzt

Ein Radfahrer ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Norden verletzt worden. Gegen 12.50 Uhr fuhr eine 45-jährige VW-Fahrerin auf der Straße Burggraben und wollte nach links in die Schlachthausstraße abbiegen. Sie missachtete dabei die Vorfahrt eines entgegenkommenden 58-jährigen Fahrradfahrers und stieß mit ihm zusammen. Der Mann wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Aurich - E-Scooter nicht versichert

Einen E-Scooter-Fahrer hat die Polizei am Montag in Aurich angehalten. Der 22-Jährige fuhr auf der Oldersumer Straße mit einem E-Scooter, obwohl das Fahrzeug nicht versichert war. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Strafanzeige.

