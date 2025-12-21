Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 21.12.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - versuchter Einbruch

Zu einem Einbruchversuch ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag in Norden gekommen. Hierbei wurde versucht sich im Tatzeitraum von Freitag, 23.15 Uhr bis Samstag, 09 Uhr in ein Restaurant in der Osterstraße gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, wenden sich bitte unter 04931 9210 an Polizei in Norden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Radfahrer gestürzt

Ein Radfahrer ist am Samstag nach einem Überholvorgang eines Autos gestürzt. Ein 75-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr gegen 13.20 Uhr auf dem Westergaster Weg in Fahrrichtung Kirchdorfer Straße und überholte einen 57-jährigen Radfahrer. Hierbei hielt der Autofahrer offensichtlich nicht den Mindestabstand in der Fahrradstraße ein und der Radfahrer verlor das Gleichgewicht. Durch den Sturz wurde dieser leicht verletzt. Das Fahrrad wurde leicht beschädigt.

Ihlow - Radfahrerin angefahren

In Ihlow ist es am Samstag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin gekommen. Gegen 13.45 Uhr fuhr ein 40-jähriger Golf-Fahrer von einem Grundstück an der Loogstraße in Bangstede und übersah eine 58-jährige Radfahrerin, welche den Radweg in Richtung Fahne befuhr. Durch den Aufprall stürzte die Radfahrerin auf die Motorhaube des Autos, verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden am Fahrrad sowie am Auto wird auf circa 1000 Euro geschätzt.

Aurich - betrunken verunfallt und geflüchtet

Ein alkoholisierter Unfallverursacher ist am Samstagabend im Auricher Ortsteil Spekendorf geflüchtet. Ein 21-jähriger Audi-Fahrer war gegen 23:00 Uhr auf der Spekendorfer Straße in Fahrtrichtung Middels unterwegs. In einer Linkskurve kam der 21-Jährige mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Anstatt eine Schadensregulierung zu veranlassen, flüchtete der Audi-Fahrer und konnte kurze Zeit später durch Polizeibeamte angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von fast 1,1 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Schaden beläuft sich auf circa 12000 Euro.

Norden - Berauscht im Straßenverkehr unterwegs

Eine 33-jährige Frau war am Samstag gegen 11.45 Uhr mit ihrem Pkw im Stadtgebiet unterwegs, als sie von der Polizei kontrolliert wurde. Es ergaben sich Verdachtsmomente, dass die Frau unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Norden - Nach Unfall geflüchtet

In Norden ist am Samstagvormittag ein Unfallverursacher geflüchtet. Eine 26-jährige Fahrradfahrerin war gegen 11.25 Uhr mit ihrem Pedelec auf dem Radweg der Norddeicher Straße in Richtung Norddeich unterwegs, als ein Auto von der Norddeicher Straße nach rechts in die Gewerbestraße abbog und die Fahrradfahrerin hierbei übersah. Durch die Kollision stürzte die 26-Jährige und verletzte sich leicht. Der Pkw entfernte sich von der Unfallstelle. Es soll sich um einen silbernen VW gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Landkreis Wittmund

Wittmund - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag hat sich in Wittmund eine Unfallflucht ereignet. Ein derzeit unbekannter Autofahrer beschädigte auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Esenser Straße in Wittmund einen grauen Ford Mustang. Der Unbekannte flüchtete unerlaubt. Der Zusammenstoß ereignete sich zwischen 11.30 Uhr und 12.00 Uhr. Die Polizei Wittmund nimmt unter 04462 9110 Hinweise entgegen.

