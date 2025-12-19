Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Friedeburg - Von Fahrbahn abgekommen
Landkreis Wittmund (ots)
Verkehrsgeschehen
Friedeburg - Von Fahrbahn abgekommen
In Friedeburg ist am Montagabend ein Autofahrer nach einem Verkehrsunfall geflüchtet. Der bislang Unbekannte fuhr zwischen 19 Uhr und 21.30 Uhr auf der Straße Strooter Kampen. An der Ecke zum Mickenbarger Weg kam er offenbar von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Begrenzungszaun. Auch eine Hecke wurde bei dem Unfall beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Hinweise nimmt die Polizeistation Friedeburg unter 04465 945780 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell