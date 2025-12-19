PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Von Fahrbahn abgekommen

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Von Fahrbahn abgekommen

In Friedeburg ist am Montagabend ein Autofahrer nach einem Verkehrsunfall geflüchtet. Der bislang Unbekannte fuhr zwischen 19 Uhr und 21.30 Uhr auf der Straße Strooter Kampen. An der Ecke zum Mickenbarger Weg kam er offenbar von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Begrenzungszaun. Auch eine Hecke wurde bei dem Unfall beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Hinweise nimmt die Polizeistation Friedeburg unter 04465 945780 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

