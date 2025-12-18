Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Am Dienstag hat sich in Esens eine Unfallflucht ereignet. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß im Birkenweg, auf dem Parkplatz eines Sonderpostenmarktes, gegen einen grauen Mercedes und beschädigte den Wagen am Fahrzeugheck. Der Unbekannte flüchtete unerlaubt. Der Zusammenstoß ereignete sich zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr. Die Polizei bittet unter 04971 926500 um Hinweise entgegen.

Am Mittwoch hat sich in Esens ein Auffahrunfall ereignet. Ein 70-jähriger VW-Fahrer fuhr gegen 18.15 Uhr auf der Neuharlingersieler Straße, als er nach rechts in die Straße Jüchertor einbiegen wollte. Aufgrund eines vorfahrtberechtigten Radfahrers musste er anhalten. Ein dahinterfahrender 28 Jahre alter Mercedes-Fahrer bremste nicht früh genug ab und fuhr dem VW auf. Verletzt wurde niemand. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit.

