Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Auto beschädigt

In der Lilienstraße in Aurich wurde ein Auto beschädigt. Am Mittwoch gegen 10.15 Uhr stellte eine 59-jährige Frau ihren schwarzen Hyundai ix20 auf dem Parkplatz eines Bankinstituts ab. Als sie um 13.20 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, war der Lack an der Beifahrerseite zerkratzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Autofahrer kollidiert mit Gegenverkehr

Ein Autofahrer ist am Freitagmorgen in Aurich mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert. Ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr gegen 7.15 Uhr auf der Brockzeteler Straße in Richtung Aurich und wollte nach links in den Fenneweg abbiegen. Er missachtete dabei die Vorfahrt eines entgegenkommenden 27-jährigen Opel-Fahrers und stieß frontal mit ihm zusammen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Mercedes und der Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 14.000 Euro.

Aurich - Verkehrskontrolle in der Innenstadt

Im Straßenverkehr in Aurich hat die Polizei am Donnerstag zahlreiche Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle im Innenstadtbereich wurden 24 Verstöße festgestellt und geahndet. Drei Verkehrsteilnehmer missachteten eine rote Ampel, neun Fahrer nutzten unerlaubt ihr Handy während der Fahrt und zehn Autofahrer hatten den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Darüber hinaus wurde ein Satz roter Kennzeichen sichergestellt, da diese missbräuchlich benutzt wurden.

Aurich - Unfallflucht am Georgswall

Ein Autofahrer ist am Donnerstag nach einem Parkplatzunfall in Aurich geflüchtet. Der bislang Unbekannte touchierte zwischen 8 Uhr und 11.40 Uhr einen schwarzen Citroen Spacetourer am Georgswall und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete der Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

In Aurich-Popens hat sich am Donnerstag eine Unfallflucht ereignet. Zwischen 5.50 Uhr und 13.20 Uhr stieß ein bislang unbekannter Autofahrer beim Rangieren auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Raiffeisenstraße gegen einen grauen VW T-Roc. Der Verursacher flüchtete. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Aurich - Auto touchiert und geflüchtet

Ein Unbekannter hat am vergangenen Donnerstag in Aurich einen geparkten Pkw im Vorbeifahren beschädigt. Zwischen 17 Uhr und 18 Uhr fuhr der unbekannte Autofahrer auf der Straße Rahester Moor und stieß in Höhe der Hausnummer 15 gegen einen roten VW Up am Straßenrand. Ohne eine Regulierung des entstandenen Schadens zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Die Polizei bittet unter 04941 606215 um Hinweise.

