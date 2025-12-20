Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 20.12.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen -Fehlanzeige- Verkehrsgeschehen Aurich - Unfall mit zwei beteiligten Pkw und zwei leichtverletzten Personen Am Freitagmorgen, um kurz nach 07:00 Uhr, befährt ein 24jähjriger Mann aus Wittmund mit einem Pkw die Brockzeteler Straße in Fahrtrichtung Aurich. In Höhe der Einmündung Fenneweg hat der Mann die Absicht, nach links in den Fenneweg abzubiegen. Dabei übersieht dieser den entgegenkommenden Pkw eines 27jährigen Mannes aus Aurich. Es kommt zum Zusammenstoß, durch den beide beteiligte Fahrzeugführer leicht verletzt werden. An den beiden Pkw entsteht hoher Sachschaden.

Aurich - Verkehrsunfall mit Flucht

Am Freitagmittag, zwischen 12:00 Uhr und 13:30 Uhr, wird der abgestellte Pkw einer 30jährigen Frau aus Aurich auf dem Parkplatz vor einem Möbelhaus an der Jadestraße beschädigt. Augenscheinlich ist ein bislang unbekannter Unfallverursacher beim Ein- oder Ausparken gegen den abgestellten Pkw der Geschädigten gestoßen. Hierbei entsteht ein Sachschaden am Pkw der Geschädigten. Der Unfallverursacher entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Aurich bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, sich unter der Telefonnummer 04941-6060 zu melden.

Ihlow - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und Flucht Am Freitagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, befährt ein 8jähriges Mädchen aus Aurich mit einem Fahrrad den Mißgunster Weg in Ihlow. Dabei muss das Mädchen einem entgegenkommenden Transporter eines Transportunternehmens ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Das Mädchen kommt zu Fall und verletzt sich dabei leicht. Der Fahrzeugführer des Transporters (männlich, 49 Jahre, aus Leer) bleibt daraufhin stehen, steigt aus und schaut sich das Mädchen an. Anschließend steigt der Mann wieder in den Transporter ein und verlässt anschließend ohne Hilfeleistung und unerlaubt die Unfallstelle. Der Unfallverursacher kann nach der Unfallaufnahme ermittelt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Sonstiges -Fehlanzeige-

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen -Fehlanzeige- Verkehrsgeschehen Hinte - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen und Trunkenheit Am Freitagabend gegen 22:35 Uhr befuhr ein 37jähriger Mann aus Südbrookmerland mit einem Pkw die Loppersumer Straße in Hinte. Der Mann kam infolge Unachtsamkeit an einer Einmündung mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben. Der Fahrer blieb unverletzt, seine beiden Mitfahrer, ein 50jähriger Mann aus Emden und eine 40jährige Frau aus Emden erlitten leichte Verletzungen. Während der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte fest, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Eine Alkoholkontrolle vor Ort ergab einen Atemalkoholwert von mehr als 0,8 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde gegen den Mann eingeleitet. Sonstiges -Fehlanzeige-

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen -Fehlanzeige-

Verkehrsgeschehen

-Fehlanzeige-

Sonstiges

-Fehlanzeige-

