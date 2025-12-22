PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Auto beschädigt
Norden - Altreifen im Graben entsorgt
Wiesmoor - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Auto beschädigt

In Norden kam es am Sonntag zu einer Sachbeschädigung. Bislang Unbekannte beschädigten zwischen 19 Uhr und 20.30 Uhr, die Windschutzscheibe eines Renault Kangoo. Der Wagen stand zur Tatzeit neben dem Marktpavillon am Rande des Weihnachtsmarktes. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Norden - Altreifen im Graben entsorgt

Unbekannte haben in Norden Altreifen in einem Graben entsorgt. Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 13.20 Uhr, wurden zwölf alte Autoreifen unerlaubt im Bereich Rysdieker Weg abgelegt. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Unfallflucht

Ein Unfallverursacher ist am Freitag in Wiesmoor geflüchtet. Zwischen 7 Uhr und 12.30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer auf einem Parkplatz an der Hauptstraße, in Höhe der Ladestationen beim Rathaus, einen schwarzen VW Passat. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 7.500 Euro. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, fuhr der Verursacher davon. Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

