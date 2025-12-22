PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Aurich
Wittmund

Aurich/Wittmund (ots)

Versuchtes Tötungsdelikt in Wittmund

Die Polizeiinspektion Aurich / Wittmund und Staatsanwaltschaft Aurich ermitteln wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts in Wittmund. Vor einer Spielothek an der Auricher Straße gerieten nach derzeitigem Erkenntnisstand in der Nacht zu Sonntag, gegen 1.45 Uhr, ein 20-Jähriger und ein 17-Jähriger mit zwei männlichen Personen in eine körperliche Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf soll der 20-Jährige einen der Männer mit einer Stichwaffe angegriffen haben. Der 41-Jährige wurde lebensbedrohlich verletzt. Die zweite männliche Person, ein 46-Jähriger, wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Die mutmaßlichen Opfer wurden zunächst von einem Notarzt versorgt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Tatverdächtigen flüchten zunächst fußläufig von der Örtlichkeit.

Beamte des Zentralen Kriminaldienstes und des Polizeikommissariats Wittmund nahmen noch in der Nacht die Ermittlungen auf und sicherten am Tatort die Spuren. Die Freiwillige Feuerwehr Wittmund unterstützte die Tatortarbeit durch Beleuchtungsmaßnahmen.

Die ersten Ermittlungen führten auf die Spur eines 20-jährigen Mannes aus Wittmund. Die Polizei nahm den Haupttatverdächtigen noch in den frühen Morgenstunden vorläufig fest. Einige Stunden später gelang dann auch die Ermittlung des zweiten Beschuldigten, welcher an seinem Wohnsitz angetroffen werden konnte.

Der gesundheitliche Zustand des schwerverletzten Mannes hat sich derzeit stabilisiert.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich wurde der 20-jährige Beschuldigte am Montag dem Haftrichter am Amtsgericht Wittmund vorgeführt. Es wurde Untersuchungshaftbefehl erlassen und der Heranwachsende in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Der 17-jährige Tatverdächtige wurde am Sonntag nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Aurich
Jan Wilken
Telefon: 04941 9998-644
E-Mail: STAUR-pressestelle@justiz.niedersachsen.de

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606-104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

