Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Pedelec-Fahrer verletzt
Esens - Flucht nach Parkplatzunfall
Esens - Unfallflucht auf Parkplatz
Wittmund - Zaun beschädigt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens - Pedelec-Fahrer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall Esens ist am Montag ein Pedelec-Fahrer verletzt worden. Der 46-Jährige fuhr gegen 16.50 Uhr auf dem Radweg an der Auricher Straße in Fahrtrichtung Aurich. Eine 45-jährige BMW-Fahrerin übersah den Pedelec-Fahrer, als sie von einem Grundstück auf die Auricher Straße einbog, und erfasste ihn. Der 46-Jährige wurde leicht verletzt.

Esens - Flucht nach Parkplatzunfall

Auf dem Parkplatz eines Discounters in Esens kam es am Montag zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr vor dem Discounter an der Bahnhofstraße gegen den Außenspiegel eines grauen Peugeot 107. Der Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit. Die Polizei bittet unter 04971 926500 um Hinweise.

Esens - Unfallflucht auf Parkplatz

Eine Unfallflucht hat sich am Montag auf einem Parkplatz an der Bürgermeister-Becker-Straße in Esens ereignet. Vor einem Supermarkt stieß ein bislang Unbekannter zwischen 12 Uhr und 12.45 Uhr mit seinem Fahrzeug gegen einen grauen VW Touran. Die Heckklappe wurde beschädigt. Der Verursacher fuhr unerlaubt davon. Hinweise nimmt die Polizei unter 04971 96500 entgegen.

Wittmund - Zaun beschädigt

In Wittmund kam es am Montag zu einer Unfallflucht. Zwischen 9.30 Uhr und 12 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Grundstückszaun im Lilienweg. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

