Polizei Mettmann

POL-ME: Kellerbrand in Heiligenhaus - 2505084

Bild-Infos

Download

Heiligenhaus (ots)

Am Montag, 19. Mai 2025, kam es in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Moselstraße in Heiligenhaus zu einem Brand. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt, es entstand lediglich Sachschaden.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

In dem als Fahrradkeller genutzten Raum kam es gegen 10 Uhr zu einer Rauchentwicklung. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand, der von einem Pedelec ausging, zügig löschen.

Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand lag ein technischer Defekt an dem Pedelec vor, der zu dem Brandausbruch führte.

Während der Löscharbeiten wurde der betroffene Bereich kurzzeitig für den Verkehr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell