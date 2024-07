Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Täter fliehen vom Tatort - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht auf Samstag (13.07.2024) ist es in der Bogenstraße zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen, der durch einen aufmerksamen Nachbarn bemerkt wurde. Die Täter flüchteten anschließend vom Tatort.

Ein Anwohner meldete gegen 01:25 Uhr der Polizeileitstelle über den Notruf verdächtige Geräusche und Taschenlampenschein vom Nachbargrundstück. Im Anschluss flüchtete ein unbekannter Täter über das Grundstück einer naheliegenden Kindertagesstätte und weiter in unbekannte Richtung. Ein zweiter unbekannter Täter flüchtete vom Grundstück des Tatortes in unbekannte Richtung.

Beide Personen wurden als männlich in einem ungefähren Alter von 20 bis 30 Jahren geschätzt. Einer war mit einem weinroten Oberteil mit Kapuze bekleidet, der Zweite wurde mit einer grauen Jogginghose und einer schwarzen Jacke beschrieben.

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zur Feststellung der flüchtigen Personen.

Am Einfamilienhaus entstand ein vorläufig geschätzter Sachschaden von 500 Euro.

Wer hat in der Nacht auf Samstag Personen aus der Bogenstraße flüchten gesehen?

Die zuständige Kriminalpolizei Pinneberg -dortiges Sachgebiet 4- bittet zur Aufklärung der Tat um Zeugenhinweise, die unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell