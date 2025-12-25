PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 25.12.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Ladendiebstahl

Aurich - Am Mittwochmorgen, gegen 09:55 Uhr, wurde die Polizei zu einem Ladendiebstahl gerufen. Demnach wurden in einem Lebensmittelgeschäft in der Straße Dreekamp in Aurich zwei Männer dabei beobachtet, wie sie verschiedene Lebensmittel einsteckten und den Kassenbereich passierten, ohne die Waren zu bezahlen. Gegen die beiden Männer im Alter von 20 und 25 Jahre, die beide aus Ihlow stammen, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Altkreis Norden

Fehlanzeige

Landkreis Wittmund

Fehlanzeige

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle

Telefon: 04941/606-104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

