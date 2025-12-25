POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 25.12.2025

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Altkreis Aurich
Ladendiebstahl
Aurich - Am Mittwochmorgen, gegen 09:55 Uhr, wurde die Polizei zu einem Ladendiebstahl gerufen. Demnach wurden in einem Lebensmittelgeschäft in der Straße Dreekamp in Aurich zwei Männer dabei beobachtet, wie sie verschiedene Lebensmittel einsteckten und den Kassenbereich passierten, ohne die Waren zu bezahlen. Gegen die beiden Männer im Alter von 20 und 25 Jahre, die beide aus Ihlow stammen, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.
Altkreis Norden
Fehlanzeige
Landkreis Wittmund
Fehlanzeige
