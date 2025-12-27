Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 27.12.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Brand in einem Mehrfamilienhaus

Aurich - Am Freitagabend, gegen 23:00 Uhr, wurde der Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Nürnburger Straße in Aurich gemeldet. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zu dem Brand, bei dem auch die Hauptwasserleitung des Gebäudes beschädigt wurde. In Folge dessen traten größere Mengen Wasser aus. Drei Bewohner wurden durch die Rauchentwicklung leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Der Gebäudeschaden wird auf 20.000 Euro beziffert. Das Haus ist vorübergehend nicht bewohnbar.

Brand einer Garage

Aurich - Aus noch unbekannter Ursache kam es am Samstagmorgen zu einem Brand in einer offenstehenden Garage. Dieser Vorfall wurde gegen 04:45 Uhr gemeldet und ereignete sich in der Kirchdorfer Straße in Aurich. Zu Personenschäden kam es nicht. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Altkreis Norden

keine presserelevanten Ereignisse

Landkreis Wittmund

Sachbeschädigung an einer Haustür

Esens - Unbekannte beschädigten in der Nacht zu Samstag, gegen 01:00 Uhr, die Verglasung einer Hauseingangstür in der Rosenstraße. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund unter Telefon 04462-9110 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell