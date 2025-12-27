PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 27.12.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Brand in einem Mehrfamilienhaus

Aurich - Am Freitagabend, gegen 23:00 Uhr, wurde der Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Nürnburger Straße in Aurich gemeldet. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zu dem Brand, bei dem auch die Hauptwasserleitung des Gebäudes beschädigt wurde. In Folge dessen traten größere Mengen Wasser aus. Drei Bewohner wurden durch die Rauchentwicklung leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Der Gebäudeschaden wird auf 20.000 Euro beziffert. Das Haus ist vorübergehend nicht bewohnbar.

Brand einer Garage

Aurich - Aus noch unbekannter Ursache kam es am Samstagmorgen zu einem Brand in einer offenstehenden Garage. Dieser Vorfall wurde gegen 04:45 Uhr gemeldet und ereignete sich in der Kirchdorfer Straße in Aurich. Zu Personenschäden kam es nicht. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Altkreis Norden

keine presserelevanten Ereignisse

Landkreis Wittmund

Sachbeschädigung an einer Haustür

Esens - Unbekannte beschädigten in der Nacht zu Samstag, gegen 01:00 Uhr, die Verglasung einer Hauseingangstür in der Rosenstraße. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund unter Telefon 04462-9110 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle

Telefon: 04941/606-104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Alle Meldungen Alle
  • 26.12.2025 – 11:30

    POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag, 26.12.2025

    Aurich/Wittmund (ots) - Landkreis Aurich Kriminalitätsgeschehen Aurich - Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht Zwei Personengruppen gerieten gegen 6 Uhr des 2. Weihnachtsfeiertages am Georgswall in Streit. Im Rahmen der Auseinandersetzung schlugen und traten zwei junge Männer auf ihre Kontrahenten ein und entfernten sich anschließend unerkannt in Richtung eines ...

    mehr
  • 25.12.2025 – 11:17

    POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 25.12.2025

    Aurich/Wittmund (ots) - Altkreis Aurich Ladendiebstahl Aurich - Am Mittwochmorgen, gegen 09:55 Uhr, wurde die Polizei zu einem Ladendiebstahl gerufen. Demnach wurden in einem Lebensmittelgeschäft in der Straße Dreekamp in Aurich zwei Männer dabei beobachtet, wie sie verschiedene Lebensmittel einsteckten und den Kassenbereich passierten, ohne die Waren zu bezahlen. ...

    mehr
  • 24.12.2025 – 10:00

    POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 24.12.2025

    Aurich/Wittmund (ots) - Altkreis Aurich Diebstahl aus Bekleidungsgeschäft Aurich - Am Dienstagnachmittag, gegen 14:50 Uhr, wurde der Polizei der Diebstahl aus einem Bekleidungsgeschäft in der Straße Hengstforde in Middels gemeldet. Demnach hielt sich eine noch unbekannte Frau im Geschäft auf, entwendete Kleidungsstücke und entfernte sich in der Folge mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren