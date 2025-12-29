PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hinte - Zigarettenautomat gesprengt
Berumbur - Einbruch
Aurich - Schaufenster beschädigt
Osteel - Gegen Stromkasten gefahren und geflüchtet

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Hinte - Zigarettenautomat gesprengt

In der Nacht auf Donnerstag haben unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in Hinte (OT Westerhusen) gesprengt. Die Täter zerstörten gegen 3.30 Uhr den Automaten nahe des Dorfgemeinschaftshauses in der Landesstraße und flüchteten unerkannt. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei Norden bittet unter 04931 9210 um sachdienliche Hinweise.

Berumbur - Einbruch

Am Freitag ist in Berumbur eingebrochen worden. Unbekannte Täter verschafften sich im Wichter Weg gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus und erbeuteten Bargeld und persönliche Gegenstände. Die Tat ereignete sich zwischen 12.30 Uhr und 21.30 Uhr. Die Polizei nimmt unter 04931 9210 Zeugenhinweise entgegen.

Aurich - Schaufenster beschädigt

Am Sonntag ist es in Aurich zu einer Sachbeschädigung gekommen. Unbekannte Täter zerstörten in der Esenser Straße die Schaufensterscheibe eines Klaviergeschäftes und flüchteten. Die Tat ereignete sich zwischen 10.20 Uhr und 11.20 Uhr. Personen, die im genannten Zeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04941 606215 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Osteel - Gegen Stromkasten gefahren und geflüchtet

Ein Unfallverursacher ist in Osteel geflüchtet. Der unbekannte Autofahrer war nach ersten Erkenntnissen auf dem Woldeweg in Richtung Osteel unterwegs, ehe er nach rechts von der Straße abkam und dort gegen ein Verkehrsschild und einen Stromkasten prallte. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich der Unbekannte vom Unfallort. Der Schaden wird auf 35 000 Euro geschätzt. Der Unfall ereignete sich zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 8.30 Uhr. Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem verunfallten Fahrzeug um einen VW Caddy oder einen VW Touran handeln könnte. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Norden unter 04931 9210.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Nancy Rose
Telefon: 04941/606-114
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

