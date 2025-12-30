PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Sachbeschädigung

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Sachbeschädigung

In Friedeburg ist das Gebäude der Schleusenanlage mit Farbe beschmiert worden. Unbekannte besprühten im Borgweg das Schleusenhäuschen und ein dortiges Verkehrsschild mit blauer und schwarzer Farbe. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch und Sonntag. Die Polizei bittet unter 04465 945780 um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Nancy Rose
Telefon: 04941/606-114
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

