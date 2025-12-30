Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Friedeburg - Sachbeschädigung
Landkreis Wittmund (ots)
Kriminalitätsgeschehen
Friedeburg - Sachbeschädigung
In Friedeburg ist das Gebäude der Schleusenanlage mit Farbe beschmiert worden. Unbekannte besprühten im Borgweg das Schleusenhäuschen und ein dortiges Verkehrsschild mit blauer und schwarzer Farbe. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch und Sonntag. Die Polizei bittet unter 04465 945780 um sachdienliche Hinweise.
