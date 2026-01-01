Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Donnerstag, 01.01.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Bushaltestellenhäuschen beschädigt

Unbekannte haben in der Zeit von Dienstag, 08:00 Uhr, bis Mittwoch, 14:30 Uhr, die Verglasung eines Bushaltestellenhäuschens an der Leerer Landstraße, Bereich Middelburger Brücke, mutmaßlich durch den Wurf einer Glasflasche beschädigt und verursachten einen Schaden im vierstelligen Bereich. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich (04941-6060) zu melden.

Südbrookmerland - Polizisten beleidigt

Eine Polizeistreife kontrollierte am Neujahrsmorgen, gegen 02:00 Uhr, eine Pkw-Führerin auf der Auricher Straße in Moordorf. Der 31-jährige Beifahrer mischte sich dabei permanent in die Verkehrskontrolle ein und störte diese. Schließlich beleidigte er noch die eingesetzten Beamten. Der Mann aus Norden muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Betrunken auf E-Scooter unterwegs

Ein 24-jähriger Auricher wurde am Mittwochmorgen, gegen 07:45 Uhr, mit seinem E-Scooter auf der Egelser Straße von einer Polizeistreife kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten eine starke Alkoholisierung des jungen Aurichers fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von annähernd 2 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Sonstiges

Bis auf die üblichen, feiertagsimmanenten Vorkommnisse verbrachten die Menschen in Aurich und Umgebung aus polizeilicher Sicht eine ruhige und friedliche Silvesternacht.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

In der Silvesternacht kam es zu diversen Streitigkeiten sowie einigen Körperverletzungsdelikten zwischen alkoholisierten Personen bei privaten Feierlichkeiten. Durch Feuerwerkskörper kam es zu vermehrten Kleinbränden von Hecken und Müllbehältnissen.

Hage - Unbekannte brachen ein

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Mittwoch, 17:00 Uhr, bis Donnerstag, 01:15 Uhr, in eine Doppelhaushälfte in der Ostallee ein. Die Täter beschädigten die Terrassentür und gelangten so in das Haus. Die Bewohner waren zu dieser Zeit nicht anwesend. Es wurde Inventar durchwühlt. Die Täter konnten nach aktuellen Ermittlungsstand kein Diebesgut erlangen. Zeugen, die Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter 04931-9210 zu melden.

Leezdorf - Illegale Böller aufgefunden

Eine Polizeistreife kontrollierte am Mittwochabend, gegen 20:30 Uhr, einen Pkw in der Leezdorfer Straße. Bei der Kontrolle des Pkw stellten die Beamten im Kofferraum diverse sog. "Polenböller" fest. Die illegale Pyrotechnik wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den 32-jährigen Fahrzeugführer eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Berumbur - Betrunkener Pkw-Fahrer greift Polizei an

Am Neujahrsmorgen, gegen 1:30 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife in der Hauptstraße einen 28-jährigen Fahrer eines VW Golf. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,5 Promille. Im Verlauf der Kontrolle leistete der 28-jährige zudem Widerstand und griff die einsetzten Polizeibeamten an. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.

Norden - Autofahrer war alkoholisiert

Zu einer weiteren Trunkenheitsfahrt kam es am Mittwoch, gegen 18 Uhr, in der Wurzeldeicher Straße. Ein durchgeführter Alcotest bei dem 62-jährigen Fahrer eines Pkw ergab ca. 1 Promille. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Norden - Pkw-Führer stand vermutlich unter Drogeneinfluss

Am Silvesterabend, gegen 23:10 Uhr, wurde in der Schlachthausstraße ein Pkw-Führer von der Polizei kontrolliert. Während der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 26 Jahre alte Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Es wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Asel - Altkleidercontainer durch Brand beschädigt

Am frühen Neujahrsmorgen kam es in der Horster Straße zu einem Brand. Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein dortiger Container für Altkleider in Brand. Der Brand konnte schnelle durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wittmund, Tel. 04462/9110, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Esens - Betrunken mit Pkw unterwegs

Am frühen Donnerstagmorgen wurde ein 54jähriger Pkw-Fahrer aus Cuxhaven von einer Polizeistreife in der Bensersieler Straße angehalten und kontrolliert. Dieser war zuvor auffällig langsam und in Schlangenlinien gefahren. Bei der Überprüfung wurde Alkohol in der Atemluft festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1 Promille. Auf Grund der Ausfallerscheinungen wurde eine Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Holtgast - Pkw-Führer unter Drogeneinfluss

Am Donnerstagmorgen wurde gegen 3 Uhr in Holtgast ein 24-jähriger Esenser mit seinem Pkw von der Polizei kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Auch hier wurde eine Blutentnahme angeordnet und ihm die Weiterfahrt untersagt.

