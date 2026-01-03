Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, den 03.01.2026

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Schild an einer Tiefgarageneinfahrt beschädigt

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag, zwischen 19:30 Uhr und 05:30 Uhr, ein Kunststoffschild an der Einfahrt zur Tiefgarage eines Einkaufszentrums am Fischteichweg, mutmaßlich mit Hilfe eines Leitpfostens, beschädigt und verursachten einen Schaden im dreistelligen Bereich. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich (04941-6060) zu melden.

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Nötigung im Straßenverkehr

Am gestrigen Nachmittag, gegen 14:15 Uhr, ereignete sich auf der Boßelstraße in Akelsbarg eine Nötigung im Straßenverkehr. Ein männlicher Fahrzeugführer war mit einem grünen VW Passat auf der K 134 in Fahrtrichtung Holtrop unterwegs, als er äußerst dicht auf den ihm vorausfahrenden Pkw auffuhr. Nachdem er mehrere Sekunden lang die Hupe betätigte, überholte der Fahrer des VW sehr rasant und scherte scharf wieder ein, sodass die nunmehr überholte Fahrzeugführerin gezwungen war abzubremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich (04941-6060) zu melden.

Aurich - 19-jähriger begibt sich auf Bundesstraße und wird vom Pkw erfasst

Am Freitagabend ereignete sich auf der Esenser Straße in Aurich ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 19-Jähriger Mann leicht verletzt wurde. Der junge Mann lief absichtlich mehrere hundert Meter über die stark frequentierte Bundesstraße und zwang mehrere Fahrzeugführer auf der winterglatten Straße zu Brems- und Ausweichmanövern. Durch eine abrupte Bewegung wurde der 19-Jährige schließlich von einem Pkw erfasst. Während der Behandlung im Rettungswagen griff der Mann die ihn versorgenden Einsatzkräfte an. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 19-Jährige dem Polizeigewahrsam zugeführt. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Wiesmoor - Nach Unfallverursachung geflüchtet

Im Verlaufe des gestrigen Tages wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer ein am Fahrbahnrand der Schmiedestraße in Wiesmoor abgestellter LKW samt Auflieger beschädigt. Nach der Unfallverursachung entfernte sich der Unbekannte, ohne der gebotenen Feststellungs- und Wartepflicht nachzukommen. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wiesmoor (04944-914050) zu melden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Verkehrsgeschehen

Norden - Unter Alkoholeinfluss gefahren

Ein 33-jähriger Autofahrer aus Norden ist am Freitag um kurz nach 22:00 Uhr im Westlinteler Weg durch die Polizei kontrolliert worden. Im Zuge der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol steht. Der 33-Jährige pustete bei einem Atemalkoholtest mehr als 0,5 Promille. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt und leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Neuschoo - Einbruch in ein Wohnhaus

In der Straße Schaftrift in Neuschoo sind im Zeitraum vom 29.12.2025 bis 02.01.2026 Unbekannte in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner und durchsuchten das Wohnhaus erfolgreich nach Wertgegenständen. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04462-9110 zu melden.

Esens - Sachbeschädigung an einem Pizzaautomaten

Am 02.01.2026, um 02:32 Uhr, wurde ein Pizzaautomat in Esens, in der Bensersieler Straße, durch die Explosion eines Knallkörpers beschädigt. Videoaufnahmen zeigten, wie eine Person einen Böller in das Ausgabefach des Automaten steckte, nachdem der Böller zuvor angezündet wurde. Durch die Detonation wurde der Automat beschädigt. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04462-9110 zu melden.

Verkehrsgeschehen

