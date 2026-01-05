Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Moordorf - Diebstahl aus Geschäftsräumen

Großefehn - Taschendiebstahl

Aurich - Pedelec gestohlen

Aurich - Nach Unfall geflüchtet

Ihlow - Autofahrerin verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Moordorf - Diebstahl aus Geschäftsräumen

Unbekannte sind am Wochenende in Geschäftsräume in Moordorf eingestiegen. Die Täter verschafften sich zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 10.30 Uhr, in der Neuen Straße Zugang zu den Büroräumen eines Autohändlers. Nach ersten Erkenntnissen wurden diverse Getränke entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Großefehn - Taschendiebstahl

In einem Lebensmittelgeschäft in Ostgroßefehn kam es am Samstag zu einem Taschendiebstahl. In der Zeit zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr entwendeten Unbekannte in einem Supermarkt im Postweg einer 28-Jährigen die Handtasche aus dem Einkaufswagen. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Aurich - Pedelec gestohlen

Vor einem Supermarkt im Dreekamp in Aurich wurde am Samstag ein Pedelec gestohlen. Zwischen 15.40 Uhr und 22 Uhr zerstörten Unbekannte das Fahrradschloss an einem verschlossenen Pedelec und entwendeten das schwarzen Pegasus Herrenrad. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Nach Unfall geflüchtet

Ein Kradfahrer ist am Wochenende nach einem Verkehrsunfall in Aurich-Sandhorst geflüchtet. Der Unbekannte fuhr nach ersten Erkenntnissen zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, mit einem nicht zugelassenen Krad auf der Schulstraße und stieß vor der Einmündung "An der Spielwiese" gegen einen geparkten braunen BMW 3er. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Der Kradfahrer verlor vor Ort sein Kennzeichen und setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Die Polizei bittet unter 04941 606215 um Hinweise.

Ihlow - Autofahrerin verletzt

Eine Autofahrerin ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall auf der Friesenstraße in Ihlow verletzt worden. Gegen 17.25 Uhr fuhr eine 19-Jährige mit einem Renault aus Aurich kommend in Fahrtrichtung Riepe. Aufgrund der Straßenglätte verlor sie nach ersten Erkenntnissen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Die 19-Jährige landete auf dem Dach und wurde leicht verletzt.

Hage - Außenspiegel abgefahren

In Hage hat sich am Silvesterabend eine Unfallflucht ereignet. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß zwischen 17.50 Uhr und 18 Uhr in der Hauptstraße gegen einen braunen Nissan am Fahrbahnrand und zerstörte dessen Außenspiegel. Der Unfallverursacher flüchtete von der Örtlichkeit. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell