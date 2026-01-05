Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Auto von Fahrbahn abgekommen

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Eine Autofahrerin ist am Samstag in Wittmund-Funnix von der Straße abgekommen. Die 67-jährige Frau fuhr gegen 17.25 Uhr mit einem Toyota auf der Carolinensieler Straße aus Wittmund kommend in Fahrtrichtung Funnix, als ihr Fahrzeug offenbar von einer Windböe erfasst wurde. Die Frau kam von der Fahrbahn ab und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Die 67-Jährige und ihr Hund, der sich ebenfalls im Auto befand, blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 5.000 Euro.

