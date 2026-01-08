Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Einbruch in Einfamilienhaus, Zeugen gesucht

Lengerich (ots)

Unbekannte Täter haben am Mittwoch (07.01.) zwischen 18.45 Uhr und 21.30 Uhr ein Fenster an einem Einfamilienhaus in der Orchideenstraße, Ecke Nelkenweg aufgehebelt. So verschafften sie sich Zutritt zu dem Haus. Anschließend haben die Unbekannten diverse Räume durchsucht. Dabei öffneten sie Schränke und Schubladen. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich auf der Wache in Lengerich zu melden, Telefon 05481/9337-4515.

