IM-MV: Innenminister Pegel ehrt langjährige Verdienste und führt in Güstrow Führungskräfte der Polizei in ihre neuen Ämter ein

Bei einer feierlichen Veranstaltung im Kreistagssaal des Landkreises Rostock hat Innenminister Christian Pegel heute Führungskräfte der Polizei in ihre Ämter eingeführt und den langjährigen Leiter des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Dummerstorf in den Ruhestand verabschiedet.

Nach vier Jahrzehnten im Dienst wurde der Erste Polizeihauptkommissar (EPHK) André Steinhaus in den Ruhestand verabschiedet. Er galt als äußerst verlässlicher Experte in allen Fragen der Verkehrssicherheit und prägte über Jahre die Arbeit seines Reviers mit klarer Haltung und vor allem fachlicher Kompetenz.

Mit der Verabschiedung verbunden war gleichzeitig die Einführung dreier neuer Führungskräfte:

Polizeioberrat (POR) Hannes Lerke übernimmt die Leitung der Polizeiinspektion Güstrow. Er war zuletzt vier Jahre im Innenministerium tätig und leitete davor seit 2017 den Führungsstab im Landesbereitschaftspolizeiamt MV. In seiner Erstverwendung nach dem Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst konnte er als Polizeiführer vom Dienst in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock Erfahrungen sammeln. Er bringt umfassende Verwaltungserfahrung sowie strategische Expertise mit.

EPHKin Isabel Wenzel wird neue Leiterin des Polizeihauptreviers Bad Doberan. Isabel Wenzel verfügt über langjährige Diensterfahrung in unterschiedlichen Bereichen des Polizeipräsidiums Rostock. Fünf Jahre lang war sie Pressesprecherin, bevor sie 2017 als Dienstgruppenleiterin im Polizeirevier Lichtenhagen in den Schichtdienst zurückging. Seit 2022 war sie Polizeiführerin vom Dienst. Mit ihr übernimmt eine erfahrene Kollegin Verantwortung an einer Schlüsselstelle der Polizeiinspektion.

EPHK Maik Schwabe wechselt vom Polizeihauptrevier Bad Doberan an die Spitze des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Dummerstorf. Schwabe ist seit vielen Jahren in leitender Funktion tätig und kennt die Herausforderungen der Verkehrs- und Kriminalitätsbekämpfung aus erster Hand. Er war viele Jahre Dienstgruppenleiter in verschiedenen Polizeirevieren und von 2015 an vier Jahre lang Leiter des Sachbereichs Einsatz in der Polizeiinspektion Rostock, bevor er nach Bad Doberan wechselte.

Innenminister Christian Pegel betonte die Bedeutung verlässlicher Führungskräfte für die Polizei und würdigte die Leistungen jedes Einzelnen. "Mit Herrn Steinhaus verabschieden wir heute einen Kollegen, der über Jahrzehnte hinweg mit unermüdlichem Einsatz, fachlicher Tiefe und persönlicher Integrität die Verkehrssicherheitsarbeit in unserer Region geprägt hat. Sein Name steht für das unbedingte Ziel, Menschen zu schützen.

Polizeioberrat Hannes Lerke übernimmt nun die Leitung der Polizeiinspektion Güstrow. Dank seiner Erfahrung kennt er die Strukturen und Prozesse der Sicherheitsbehörden bis ins Detail. Dieses Wissen wird ihm bei der täglichen Arbeit in der Polizeiinspektion Güstrow helfen, strategische Entscheidungen mit der täglichen Arbeit vor Ort zu verbinden.

Isabel Wenzel steht für Tatkraft, Erfahrung und die Fähigkeit, ein Team zu führen und zu motivieren. Mit ihr gewinnt die Polizeiinspektion Güstrow eine Führungskraft, die auf Augenhöhe führt und konsequent handelt.

Maik Schwabe schließlich kennt die Region und ihre Herausforderungen seit vielen Jahren. Sein Wechsel an die Spitze des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers ist ein Gewinn. Er bringt nicht nur Leitungserfahrung mit, sondern auch die nötige Bodenständigkeit und den praktischen Blick für die Arbeit im Einsatzalltag.

Alle vier Kollegen stehen beispielhaft für die Werte unserer Polizei. Führung bedeutet Orientierung, Verantwortung und Vertrauen in das eigene Können und das der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese Eigenschaften sind es, die die Arbeit der Polizei stark machen und den Menschen in unserem Land Sicherheit geben."

