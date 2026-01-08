Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Tierarztpraxis

Rheine (ots)

Unbekannte Täter haben sich zwischen Mittwoch (07.01.), 16.00 Uhr und Donnerstag (08.01.), 07.40 Uhr Zugang zu einer Tierarztpraxis an der Lindenstraße, Ecke Krumme Straße verschafft.

Die Täter gelangten gewaltsam über ein Fenster in die Praxisräume. Diese durchsuchten sie und öffneten dabei gewaltsam diverse Schränke. Daraus entwendeten sie eine Geldkassette, in der sich ein mittlerer dreistelliger Euro-Betrag befand.

Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

